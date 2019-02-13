باريس يسقط يونايتد في أولدترافورد.. وفوز مثير لروما

اقترب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ملعب "أولد ترافورد" مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 - صفر يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم حسم سان جيرمان الفوز في الشوط الثاني، وتقدم المدافع الشاب بريسنال كيمبيمب بهدف للنادي الفرنسي في الدقيقة 53 وأضاف الجناح الواعد كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 60، وانهى مانشستر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بول بوغبا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وانتزع فريق روما الإيطالي فوزا صعبا من ضيفه بورتو البرتغالي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم روما بهدف سجله نيكولو زانيولو في الدقيقة 70 ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يسجل بورتو هدفه في الدقيقة 79 عن طريق أدريان لوبيز.

ويحتاج روما للتعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب التي تقام يوم 6 مارس المقبل للتأهل إلى دور الثمانية، فيما يكفي بورتو الفوز بهدف نظيف ليضمن التأهل للدور التالي.