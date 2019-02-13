بترجي: المدرب السابق وراء غياب البرازيلي سانتوس

كشف عبدالله بترجي، رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة، أن الجهاز الفني السابق بقيادة غيدي تسبب في تأخير مشاركة البرازيلي سانتوس مع الفريق، بعدما ضمه المدرب للتدريبات بالرغم من أنه كان بحاجة إلى 10 أيام للتحضير.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: الجميع يعلم النقص الذي يعاني منه الفريق، وبالرغم من ذلك تمكن اللاعبون من تقديم مباراة جيدة، وخسرنا أمام فريق كبير سبق وفزنا عليه في المرحلة الأولى.

وأضاف: وبخصوص المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس الذي تعاقدنا معه قادما من فالنسيا الإسباني، كان بحاجة إلى 10 أيام للتحضير، والجهاز الفني السابق تسرع وأدخله في التدريبات الأمر الذي جعله يحتاج إلى 10 أيام أخرى، وهو عكس التقرير الذي قدمه الجهاز الطبي.

وخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف أمام النصر، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.