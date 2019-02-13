راكيتيتش يطالب برشلونة بتحسين عقده.. ويهدد بالرحيل

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الأربعاء، أن اللاعب الكرواتي إيفان راكتيتش، نجم برشلونة الإسباني، قد يرحل عن الفريق في حال لم تتخذ إدارة النادي قرارا بتحسين بنود تعاقده.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة النادي الكتالوني ليست مستعدة في الوقت الراهن لتحسين عقد النجم الكرواتي بعدما طالب عقب انتهاء بطولة كأس العالم الماضية التي شهدت تألقه مع منتخب بلاده ووصوله معه للمباراة النهائية، إدارة برشلونة بتحسين بنود تعاقده، ولكن الإدارة أكدت له أنها ستؤجل الحديث عن هذا الموضوع حتى نهاية الموسم الجاري.

وتلقى راكتيتش بعد المونديال عرضا للانضمام لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكنه فضل البقاء مع برشلونة والاستمرار في العمل مع مدربه إرنستو فالفيردي الذي يعتمد عليه بشكل كبير ويعتبره أحد أبرز اللاعبين بالفريق الذين لا يمكن الاستغناء عنهم.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن فالفيردي تصريحات كان قد أدلى بها في العام الماضي حول احتمالية رحيل راكتيتش، حيث قال: إيفان هو أحد افضل اللاعبين، يعرف طريقة اللعب خاصتنا وهو يصب تركيزه مع النادي، نحن لسنا هنا لعقد صفقات ولكن من أجل الفوز، إنه عنصر أساسي لفريقنا، أتمنى أن يستمر.

وعقب هذه التصريحات، بالإضافة إلى وعود إدارة برشلونة بتحسين بنود التعاقد الخاص براكتيتش، اعتقد أنصار النادي الإسباني أن القضية قد أغلقت، خاصة عندما أكد فالفيردي مرة أخرى قبل بضعة أسابيع على أهمية النجم الكرواتي بالنسبة له رغم تعاقد النادي مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ.

ولكن في الآونة الأخيرة أثارت وسائل الإعلام الإسبانية شكوكا جديدة حول إمكانية تحقق هذه الوعود، مما فتح الباب مرة أخرى للحديث عن احتمالية رحيل راكتيتش نهاية هذا الموسم، خاصة وأن هناك الكثير من العروض التي تنهال عليه من مختلف الأندية الأوروبية الكبرى.