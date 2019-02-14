أتلتيكو مدريد يتمسك بمدربه سيميوني 3 أعوام قادمة

أعلن أتلتيكو مدريد يوم الخميس في مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه جدد عقد مدربه دييغو سيميوني حتى عام 2022 وهو ما يعني أن المدرب الأرجنتيني سيكمل 10 سنوات في تدريب النادي المنافس في دوري الدرجة الأولي الإسباني لكرة القدم.

وقال سيميوني في مقطع الفيديو "أوجه الشكر لكل المديرين وجمهور أتلتيكو مدريد لدعمهم لي لمواصلة هذا المشروع، سنستمر في مشروعنا حتى 2022 مفعمين بالحماس ومدركين لطبيعة التحديات التي تنتظرنا".

وتولى سيميوني البالغ من العمر 48 عاما، والذي لعب لفترتين في صفوف أتلتيكو مدريد، تدريب الفريق في ديسمبر 2011 حين كان يحتل مركزا متأخرا قرب ذيل الترتيب لكن المدرب أعاد تشكيل الفريق ليتحول لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا.

وفاز سيميوني بسبع بطولات مع أتلتيكو مدريد منها الفوز بلقب الدوري الأوروبي مرتين ولقب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة ولقب الدوري مرة واحدة. وقاد سيميوني فريقه لبلوغ نهائي دوري الأبطال لكنه خسر في المرتين أمام ريال مدريد في 2014 و2016.