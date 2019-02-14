إقالة مورينيو تكلف خزينة مانشستر يونايتد 25 مليون دولار

المصدر: لندن - أ ف ب

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، أن إقالة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه في ديسمبر كلفته نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وأورد الفريق في تقرير النتائج للربع الثاني من السنة المالية، بخانة "أمور استثنائية" مبلغ 19,6 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار)، يؤشر إلى التعويضات التي دفعت إلى مورينيو ومساعدين غادروا معه إثر إقالته في 18 ديسمبر على خلفية أسوأ بداية في الدوري المحلي للفريق منذ العام 1990.

وأوكل "الشياطين الحمر" مهمة التدريب بشكل موقت حتى نهاية الموسم للاعبهم السابق النروجي أولي غونار سولشاير الذي حقق بداية لافتة شملت عشرة انتصارات وتعادل في مبارياته الـ11 الأولى، الى أن تلقى الخسارة الأولى الثلاثاء بسقوطه أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي "2-صفر" في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن الفريق في عهد سولشاير من التقدم الى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، وذلك بفارق نقطة أمام أرسنال الخامس وتشلسي السادس.

وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي إد وودوورد بالأثر الإيجابي لتعيين سولشاير الذي دافع عن ألوان النادي بين 1996 و2007 في عهد المدرب السابق السير أليكس فيرغوسون، ويعتمد بشكل أساسي في مهمته الحالية على مايك فيلان، اليد اليمنى السابقة للاسكتلندي.

وقال وودوورد: تعيين أولي ومايك كمدرب موقت ومساعد مدرب، كان له أثر إيجابي في كل النادي، نحن مسرورون بتحسن الأداء منذ ديسمبر ونتطلع قدما الى ختام قوي لموسم 2018-2019.

وفي التقرير المالي، أشار النادي الى تحقيق إيرادات قياسية في الربع الثاني من السنة المالية بلغت 208,6 ملايين يورو.