ملف رباعي بقيادة الأرجنتين لاستضافة مونديال 2030

أعلن رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، يوم الخميس، أن بلاده انضمت إلى ملف أميركي جنوبي مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، مع كل من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي.

وأضاف بينيرا عبر حسابه على "تويتر" أن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيس أورغواي تاباري فاسكويز، ورئيس باراغواي ماريو عبده بينيتيز وافقوا على تقديم إلى ملفهم المشترك مع تشيلي إلى اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" والاتحاد الدولي "فيفا".



وكان الإعلان عن التقدم بملف مشترك من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي جاء لأول مرة في عام 2017. وقال بينيرا يوم الخميس إنه اقترح مشاركة تشيلي في ذلك الملف منذ بضعة أشهر.