ميسي ينضم إلى بيكيه ويستثمر في كرة المضرب

قال جيرارد بيكيه إن ليونيل ميسي زميله في برشلونة واحد من المستثمرين في نهائيات النسخة الجديدة لكأس ديفيز للتنس المقررة في وقت لاحق هذا العام في وقت تلعب فيه مجموعة كوزموس الاستثمارية التي أسسها بيكيه دورا مهما في عملية تطوير وتحديث البطولة العالمية ذات التاريخ العريق.

وستستثمر الشركة ثلاثة مليارات دولار على مدار 25 عاما لدعم النسخة الجديدة للبطولة التي ستقام تحت رعاية مشتركة من كوزموس والاتحاد الدولي للعبة.

وستقام النسخة الأولى من كأس ديفيز المعدلة على مدار أسبوع واحد في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة 18 فريقا في الفترة من 18 الى 24 نوفمبر المقبل بعد أن كانت البطولة في السابق تضم 16 فريقا فقط يتنافسون على مدار شهور العام في إطار المجموعة العالمية.

وقال بيكيه قبل حفل إجراء قرعة نهائيات البطولة يوم الخميس إن زميله المهاجم الأرجنتيني، الذي يعشق رياضة التنس ويستثمر أمواله بالفعل في شركة كوزموس، يدعم الأمر، وأضاف: ميسي يعرف التفاصيل أكثر من غيره لأنه مساهم في كوزموس، إنه شريك وجزء من أسرة كوزموس. كما أنه يحب التنس. تربطنا علاقة صداقة عمرها 18 عاما منذ أن وصل إلى برشلونة وأطلعه بصفة مستمرة على ما أفكر فيه. يحب ويريد أن يكون جزءا من هذا الأمر.

وأثار تدخل بيكيه في بطولة عمرها 119 عاما في التنس سخرية البعض وتساءل ليتون هيويت المصنف الأول عالميا سابقا، والذي سيكون قائد الفريق الأسترالي في البطولة، عن مؤهلات بيكيه، وحذر السويسري روجر فيدرر من أن تتحول البطولة إلى "كأس بيكيه".

وقال مدافع برشلونة :أكره ذلك لأن الأمر لا يتعلق بي ولست راغبا في أن يرتبط اسمي بالبطولة، كأس ديفيز بطولة ذات اسم كبير. أتمنى أن ننجح في تغيير تلك النظرة. أتمنى أن يتذكروا ما قالوه بعد مرور عدة سنوات ويعترفوا أنهم كانوا مخطئين. كأس ديفيز ستتمتع بحيوية أكبر من أي وقت مضى، أحترم وجهة نظر هيويت لأنه لاعب كبير وأتفهم تماما أن الأمر يبدو غريبا أو غير مناسب أن يتدخل لاعب كرة قدم في التنس لكنني في نهاية المطاف لن أغير قواعد وقوانين التنس.

وقال بيكيه (32 عاما) إنه كان يركز على مساعدة برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني ودوري الأبطال أكثر من التدخل في شؤون البطولة، موضحا: لا أريد أن أكون مشتت الذهن لأنني أمارس مهنة أخرى بالفعل وهي كرة القدم. هذا يجعلني أصب تركيزي في اتجاه واحد فقط لأتجنب ارتكاب أخطاء في الملعب وإلا سأتعرض لانتقادات كبيرة.

وستقام نهائيات كأس ديفيز الجديدة، التي ستقدم جوائز مالية كبيرة، في مدريد لمدة عامين قبل احتمال نقلها إلى منتجع إنديان ويلز في كاليفورنيا الذي يملكه لاري إليسون وهو مستثمر آخر في مجموعة كوزموس.