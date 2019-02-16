بايرن يخطف نقاط أوغسبورغ بصعوبة ويقترب من دورتموند

انتزع فريق بايرن ميونخ فوزا مثيرا من مضيفه أوغسبورغ 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وتقدم أوغسبورغ بهدف سجله ليون غوريتسكا، لاعب بايرن ميونخ، بالخطأ في مرمى فريقه بعد 14 ثانية من بداية اللقاء، واستطاع كينغسلي كومان أن يسجل هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 18، ثم أضاف دونغ وون جي الهدف الثاني لأوغسبورغ ثم عاد كومان وسجل الهدف الثاني له ولبايرن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستطاع ديفيد ألابا أن يسجل هدف الفوز لبايرن ميونخ في الدقيقة 53. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق إلى نقطتين بينه وبين بوروسيا دورتموند، المتصدر، والذي يواجه نورنبرغ يوم الاثنين المقبل. وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لبايرن ميونخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية عشر لأوغسبورغ في الدوري مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ست.