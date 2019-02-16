جماهير غاضبة ترشق سيارة زوجة إيكاردي بالحجارة

كشفت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية يوم السبت أن سيارة واندا زوجة ماورو إيكاردي هداف فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم تعرضت للقذف بالحجارة عندما كانت تقودها رفقة أطفالها الثلاثة في ميلان.

ووقع الحادث بعد حرمان إنتر ميلان لإيكاردي من شارة قيادة الفريق، بعد تعثر المفاوضات بين إدارة النادي ونارا التي تشغل منصب وكيل أعمال زوجها، بشأن تجديد عقد اللاعب خلال الأسابيع الماضية، وتم منح شارة القيادة للحارس سمير هاندانوفيتش يوم الأربعاء.

وتردد أن إيكاردي رفض المشاركة في المباراة التي فاز فيها إنتر على مضيفه رابيد فيينا النمساوي بهدف دون رد يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

ويبدو أن الأرجنتيني إيكاردي سيغيب أيضا عن مواجهة سامبدوريا، الأحد، في الدوري الإيطالي، حيث أخبر مدربه لوتشيانو سباليتي أنه يعاني من إصابة في الركبة.