غوارديولا يعتذر لمحرز ويقول: حزين وأشعر بالذنب

وجه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاعتذار للاعبه رياض محرز بسبب قلة مشاركاته في الأسابيع الأخيرة، مشددا على أن الجناح الجزائري لا يتحمل اللوم.

وغاب محرز، الذي انتقل إلى استاد الاتحاد من ليستر سيتي في صفقة قياسية لناديه الحالي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني في بداية الموسم، عن التشكيلة الأساسية في الدوري منذ الفوز على ساوثهامبتون في 30 ديسمبر الماضي.

وأبهر محرز (27 عاما) غوارديولا بصناعة أكبر قدر من الفرص، لكن تألق رحيم سترلينغ وليروي ساني وبرناردو سيلفا منع اللاعب الجزائري من اللعب بانتظام.

وأبلغ غوارديولا الصحافيين: أنا السبب في عدم مشاركته والذنب ليس ذنبه على الإطلاق. أنا حزين لأنه يتدرب بشكل رائع. نملك لاعبين رائعين مثل برناردو ورحيم في المقدمة، وهذا هو السبب الوحيد لغيابه ولا يوجد سبب محدد مثل الانزعاج منه أو شيء من هذا القبيل. الحقيقة نحن سعداء بهذا الفتى لكن لسوء الحظ لست كريما معه، وفي الواقع لا أمنحه الدقائق التي يستحقها. أنا آسف. هذا كل ما يمكنني قوله.

ومن المنتظر مشاركة محرز أمام نيوبورت كانتري في الدور الخامس بكأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت عندما يتطلع لزيادة رصيده بعد أن سجل تسعة أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويتوقع غوارديولا أن يحصل محرز على حصته من اللعب المنتظم مع مرور الموسم في ظل تنافس سيتي على أربعة ألقاب. وتابع: إذا لعب خمس أو ست مباريات متتالية سيظهر بنفس مستوى سترلينغ أو برناردو أو اللاعبين الذين يشاركون بشكل أكبر.

وختم قائلاً: نريد فقط المضي قدما وعدم الشكوى كثيرا والتطلع للأمام والقتال بشكل أكبر وسيحين وقته وأنا متأكد من أنه سيلعب بشكل جيد.