بيونتك وهاكان يسقطان أتالانتا ويبقيان ميلان رابعاً

قلب فريق ميلان تأخره بهدف أمام مضيفه أتلانتا إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أتلانتا بهدف سجله ريمو فريلير في الدقيقة 33 وتعادل كريستوف بيونتك لميلان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف هاكان كالهانوغلو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 55 قبل أن يسجل بيونتك الهدف الثاني له والثالث لميلان في الدقيقة 61.

ورفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة خلف إنتر ميلان، الذي يواجه سامبدوريا غدا الأحد، وتوقف رصيد أتالانتا عند 38 نقطة في المركز السابع.

يذكر أن هذا الفوز هو الحادي عشر لميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في تسع، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لأتلانتا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في خمس.