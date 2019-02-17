جنوى يهزم لاتسيو ويحرمه الاقتراب من المركز الرابع

قلب فريق جنوى تأخره بهدف أمام ضيفه لاتسيو إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله ميلان باديلي في الدقيقة 44 وتعادل أنتونيو سانابريا في الدقيقة 75 قبل أن يسجل دومينيكو كريشيتو هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع جنوى رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد لاتسيو عند 38 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف روما وأتالانتا صاحبي المركزين الخامس والسادس.

وفي المباراة الثانية، فاز إمبولي على ساسولو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها رادي كرونيتش وأفريق أكوا ودييغو فارياس في الدقائق 34 و37 و60. ورفع إمبولي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد ساسولو عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، سجل لوكاس تيودورزيك هدفا في الدقيقة 85 ليقود فريقه أودينيزي للفوز على كييفو 1 - صفر.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف أمام سبال، وتوقف رصيد كييفو عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.