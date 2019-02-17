فالنسيا يفشل في هز شباك إسبانيول ويصل إلى تعادله الـ14

واصل فالنسيا دوامة تعادلاته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما ظل إسبانيول في المركز الثالث عشر مؤقتا برصيد 29 نقطة. وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة الفرص التي سنحت لهم، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

واضطر إسبانيول لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه خافي لوبيز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني.