فرانكفورت ومونشغلادباخ يتعادلان ويواصلان نزيف النقاط

واصل آينتراخت فرانكفورت وضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ نزيف النقاط ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما تعادلا 1 - 1 يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وظل مونشنغلادباخ، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي، في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 43، في حين احتفظ فرانكفورت، الذي حقق تعادله الرابع على التوالي، بالمركز السادس برصيد 34 نقطة.

وبادر داني دا كوستا بالتسجيل لفرانكفورت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما تعادل دينيس زكريا لمونشنغلادباخ في الدقيقة 82.