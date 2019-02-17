فيورنتينا يتغلب على سبال برباعية ويستقر في الثامن

قلب فريق فيورنتينا تأخره بهدف أمام مضيفه سبال إلى فوز 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم سبال بهدف سجله أندريا بيتانيا في الدقيقة 36، وتعادل إديميلسون فيرنانديز لفيورنتينا في الدقيقة 44، وأضاف جوردان فيريتوت الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 79، وأضاف جيوفاني سيميوني الهدف الثالث في الدقيقة 80 قبل أن يختتم جيرسون سانتوس أهداف فيورنتينا في الدقيقة 88. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد سبال عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.