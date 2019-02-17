كومان يتدرب منفرداً.. ويغادر مع بايرن إلى إنجلترا

أعلن نادي بايرن ميونخ المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يوم الأحد، قيام الجناح الفرنسي كينغسلي كومان بالتدريب بشكل منفرد ولكنه سيكون متواجدا بقائمة الفريق التي ستسافر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وتعرض كومان (22 عاماً) لإصابة في كاحل القدم يوم الجمعة، خلال المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ 3 - 2 على أوجسبورج، ولكن الأشعة كشفت أنه لا يعاني من إصابة خطيرة وسيسافر مع بايرن ميونخ إلى إنجلترا يوم الاثنين.

وقضى كومان فترتين بعيدا عن الفريق في 2018 بسبب إصابتين في الكاحل الأيسر، ولكن بايرن يأمل أن يتمكن اللاعب من المشاركة في مباراة الذهاب أمام ليفربول المقرر إقامتها الثلاثاء.