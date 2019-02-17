والد نيمار يكذب صحافة برشلونة ويؤكد البقاء في باريس

اعتبر والد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، أن التقارير الصحافية التي تلمح إلى إمكانية عودة أغلى لاعب في العالم إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني لا تعدو كونها "كذبة".

وقال الوالد الذي يتولى أيضا إدارة أعمال اللاعب، في تصريحات الأحد لبرنامج "تيليفوت" عبر قناة "تي أف 1" الفرنسية، إن التقارير عبارة عن كذبة، ولا يوجد أي اتصال مع برشلونة حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشدد في حديثه: شخصان في إمكانهما التحدث عن نيمار: أنا وهو. أي منا لم يتحدث عن نية للعودة إلى برشلونة. هذه كذبة. وتابع: برشلونة نادٍ كبير وكنا سعداء جدا فيه، يستحيل ترك لاعب مثله خارج دائرة هذه الشائعات في سوق الانتقالات. مضيفا: هذه الشائعات تمتعنا جدا. وموجها انتقادات للصحافيين الذين يروجون لها.

وأكد أن المستقبل في باريس، والحاضر كذلك في باريس، مع إشارته في الوقت ذاته الى أنه من الصعب الحديث عن المستقبل لأن في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة.

وأصبح المهاجم الدولي البرازيلي أغلى لاعب في العالم في صيف العام 2017، عندما دفع نادي العاصمة الفرنسية قيمة البند الجزائي الوارد في عقده مع النادي الكاتالوني، وضمه الى صفوف لقاء 222 مليون يورو.

ويغيب نيمار عن صفوف فريقه في الفترة الراهنة بسبب إصابة تعرض لها في مشط القدم، في تكرار لإصابة مماثلة أبعدته نحو ثلاثة أشهر عن الفريق في الموسم الماضي.