التركي شاكير يقود مواجهة ليون وبرشلونة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن اختيار الحكم التركي جونيت شاكير لإدارة المباراة المرتقبة بين ليون الفرنسي وبرشلونة الإسباني يوم الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.

ويأتي تعيين شاكير حكما لهذه المباراة ليمنح برشلونة كثيرا من التفاؤل لأن الفريق لم يخسر من قبل في أي مباراة أدارها شاكير. وسبق للحكم التركي (42 عاماً) أن أدار سبع مباريات لبرشلونة كان أحدثها العام الماضي عندما انتهت المباراة مع تشيلسي الإنجليزي بالتعادل 1 - 1 أيضا على استاد "ستامفورد بريدج" بالعاصمة البريطانية لندن في دوري أبطال أوروبا أيضا.

كما أدار شاكير المباراة النهائية للبطولة عام 2015 والتي انتهت بفوز برشلونة على يوفنتوس الإيطالي 3 - 1 في العاصمة الألمانية برلين.

كما تعادل برشلونة مع روبن كازان الروسي 1 - 1 في موسم 2010 - 2011 وفاز على بنفيكا البرتغالي 2 - صفر في موسم 2012 - 2013 وعلى روما الإيطالي 6 - 1 في موسم 2015 - 2016 وعلى أرسنال الإنجليزي 2 - صفر في موسم 2014 - 2015 في مباريات أخرى أدارها شاكير.

وأدار شاكير المباراة التي تعادل فيها برشلونة 2 - 2 مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال موسم 2011 - 2012 عندما أهدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ضربة جزاء لبرشلونة ليخرج الفريق من المربع الذهبي للبطولة حيث سبق له أن خسر صفر - 1 أمام تشيلسي ذهابا في لندن.