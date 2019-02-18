أبيدال: برشلونة المرشح الأقوى للقب دوري الأبطال

أكد إيريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، أن برشلونة هو الفريق المرشح بقوة للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وأشار أبيدال نجم الفريق السابق إلى أن برشلونة هو المرشح الأقوى في المواجهة مع ليون الفرنسي بالدور الثاني (دور الستة عشر) للمسابقة.

ويحل برشلونة ضيفا على ليون يوم الثلاثاء في ذهاب الدور الثاني للبطولة فيما يلتقي الفريقان إيابا على استاد "كامب نو" ببرشلونة في آذار/مارس المقبل.

وصرح أبيدال لوسائل الإعلام قائلا : برشلونة هو المرشح القوي للفوز بلقب دوري الأبطال كما أنه مرشح بشكل خاص للفوز في مباراتيه أمام ليون ولكن لا يمكنك أن تعلم شيئا على وجه التأكيد في عالم كرة القدم. لدينا الثقة بأنفسنا ، ولكن الفوز بالألقاب يتطلب العمل والجهد.

وحذر أبيدال الفريق من إمكانية مواجهة بعض الصعوبة في المباراتين أمام ليون مثلما حدث في الماضي. وقال : هدفنا هو الفوز بلقب دوري الأبطال هذا العام. سنخوض هذه المواجهة بنفس العقلية والإصرار لتقديم أداء جيد وتحقيق الفوز.

وأضاف: من معرفتي بتاريخ النادي ، هدف ليون هو أن يكون بين الأندية الكبيرة في أوروبا. رئيس النادي ذكي ولديه خطة دائما ، ونجح في بناء فريق يعتمد على عناصر شابة وبعض عناصر الخبرة.

كما أشاد أبيدال بمستوى تدريبات ليون واصفا إياها بأنها "الأقوى" في فرنسا. وأوضح : التشكيلة الأساسية لليون تضم العديد من اللاعبين الصاعدين من أكاديمية الشباب بالنادي. رئيس النادي لديه هذه السياسة والفلسفة في العمل. استعاد الفريق مستواه على الساحة الأوروبية.

وأشار أبيدال إلى أن التفاصيل الصغيرة ستكون في غاية الأهمية بهذه المواجهة سواء على المستوى الفني أو الخططي. وأوضح : الجميع يعرفون طريقة أداء ومستوى برشلونة ويحاولون أن يتأقلموا معها ويدركون أن الفوز على برشلونة يتطلب جهدا كبيرا.