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السعودية: لا صحة لشراء ولي العهد نادي مانشستر يونايتد

المصدر: دبي- العربية.نت
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نفى وزير الإعلام تركي الشبانة، يوم الأحد، نية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان امتلاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدا بأن اجتماع صندوق الاستثمارات العامة مع النادي الإنجليزي كان يتعلق ببحث مشروع رعاية إعلانية.

وكتب تركي الشبانة على حسابه على "تويتر" الأنباء التي رجحت نية صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على النادي الإنجليزي "عارية عن الصحة تماما".

وأوضح أن الاجتماع الذي أجراه الصندوق مع نادي مانشستر يونايتد، كان لبحث "مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #صندوق الاستثمارات العامة, #تركي الشبانة

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