السعودية: لا صحة لشراء ولي العهد نادي مانشستر يونايتد

نفى وزير الإعلام تركي الشبانة، يوم الأحد، نية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان امتلاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مؤكدا بأن اجتماع صندوق الاستثمارات العامة مع النادي الإنجليزي كان يتعلق ببحث مشروع رعاية إعلانية.

وكتب تركي الشبانة على حسابه على "تويتر" الأنباء التي رجحت نية صندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على النادي الإنجليزي "عارية عن الصحة تماما".

الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشيستر يونايتد اخبار عارية عن الصحة تماما.فحقيقة الأمر ان النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعايه اعلانيه ،والصندوق استمع الى الاقتراحات كأي جهةاستتثماريه ولم تسفر عن اي نتيجه. — تركي الشبانه (@TurkiAlshabanah) February 17, 2019

وأوضح أن الاجتماع الذي أجراه الصندوق مع نادي مانشستر يونايتد، كان لبحث "مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية ولم تسفر عن أي نتيجة".