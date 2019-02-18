رونالدو يهدد أتلتيكو.. وأومتيتي يدعم برشلونة في ليون

سيعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي و كبير هدافي دوري أبطال أوروبا إلى مدريد التي تركها منتصف العام الماضي لمواجهة أتلتيكو الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يرحل برشلونة لمواجهة ليون الفرنسي في الدور ذاته منتعشاً بعودة مدافعه صامويل أومتيتي الذي مثّل المضيف في فترة سابقة قبل انتقاله إلى إقليم كاتالونيا.

ومثلما هو الحال بالنسبة لأتلتيكو مدريد، خسر يوفنتوس نهائي البطولة مرتين في النسخ القليلة الماضية ولكن تعاقده مع رونالدو يعزز فرص الفريق في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وقال ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط يوفنتوس في تصريحات صحفية : نشعر بقوة فريقنا رغم خروجنا من بطولة كأس إيطاليا أمام أتالانتا... وبخلاف هذا ، حققنا نتائج رائعة في الموسم الحالي.

وحذر بيانيتش من قوة أتلتيكو الذي يحلم بخوض المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم والمقررة على ملعبه في العاصمة الإسبانية مدريد في أول يونيو المقبل.

وقال بيانيتش : سيكون لدى أتلتيكو حافزا إضافيا لأنه يريد خوض النهائي على ملعبه بعدما خسر النهائي مرتين في آخر خمسة مواسم.



وينتظر أن يستعيد أتلتيكو إلى صفوفه في هذه المباراة اللاعب كوكي نجم خط وسط الفريق بعدما غاب عن المباراة التي فاز فيها أتلتيكو على رايو فاليكانو بالدوري الإسباني حيث تدرب اللاعب مع الفريق يوم الأحد.



كما ينتظر أن يعود لصفوف الفريق المهاجم الإسباني الخطير دييغو كوستا بعدما غاب عن الملاعب عشرة أسابيع للإصابة في كاحل القدم وإجراء جراحة فيما لا يزال زميله لوكاس هيرنانديز في مرحلة العلاج.



ليون وبرشلونة



ميسي أمام ليون في مواجهة عام 2009





وتبدو صفوف برشلونة شبه مكتملة قبل المواجهة المرتقبة مع مضيفه ليون الذي يفتقد في هذه المباراة لجهود مهاجمه نبيل فقير بسبب الإيقاف.

وقال إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة: الفريق بحال مناسبة الآن لخوض المباريات الكبيرة المقبلة.



ويستعيد برشلونة إلى صفوفه المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد التعافي من الإصابة فيما يغيب البلجيكي الدولي توماس فيرمايلين.



وكان ليون أحد العقبات التي اجتازها برشلونة في طريقه لتحقيق الثلاثية التاريخية عام 2009، عندما تغلب عليه في الدور ذاته 5-2 بمجموع المباراتين، في مواجهة سجل بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً، وهو واحد من ثلاثة لاعبين بقوا منذ تلك المواجهة إلى جانب جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس الذي كان احتياطياً.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى خطوة جديدة جيدة على طريق البحث عن اللقب في البطولات الأربع التي ينافس فيها هذا الموسم حيث يحل الفريق ضيفا على شالكه صاحب المركز الرابع عشر في البوندسليغا حاليا.



وتأتي هذه المباراة في وسط ثلاث مباريات مهمة للفريق في غضون ثمانية أيام حيث فاز الفريق على مضيفه نيوبورت 4 - 1 يوم السبت في الدور الخامس (دور الستة عشر) لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي كما يلتقي تشيلسي يوم الأحد في نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



وقال الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعد الفوز على نيوبورت: ننافس في كل البطولات الأربعة ونقبل كل التحديات... واجهنا فريقا من دوري الدرجة الثانية ثم نخوض مباراة في دوري الأبطال الأوروبي. علينا التأقلم مع هذا وتغيير العقلية وتغيير طريقة اللعب.



وفي المقابل ، يمكن لشالكه أن يحصل على دفعة معنوية من تعادله السلبي مع فرايبورغ بالبوندسليغا السبت رغم طرد أحد لاعبي شالكه في الشوط الأول من المباراة.



وقال الويلزي الشاب رابي ماتوندو لاعب الفريق والقادم من صفوف فريق الشباب بالسيتي : علينا أن نتعافى سريعا حتى نتسم بالانتعاش في مواجهة مانشستر سيتي، أتطلع للعب أمام فريقي السابق.