كلوب: مواجهة بايرن ليست شخصية

أمضى يورغن كلوب مدرب ليفربول سبع سنوات ينافس فيها أمام بايرن ميونخ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لكنه قال إن المواجهة التي سيخوضها ليفربول الثلاثاء المقبل أمام بطل ألمانيا في دوري ابطال أوروبا لا تحمل طابعا شخصيا.

وواجه كلوب، حين كان يدرب بروسيا دورتموند ومن قبله ماينس، الفريق البافاري 29 مرة حقق خلالها تسعة انتصارات فقط وحدثت أبرز مواجهة ضمن كافة هذه اللقاءات في نهائي دوري الأبطال في 2013 على ملعب ويمبلي حين نجح آريين روبن في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 89 ليمنح اللقب لصالح بايرن ميونخ على حساب بروسيا دورتموند.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: لم يكن هناك أي شيء سلبي تجاه بايرن. لكن عندما نواجه بعضنا البعض ثم يشترون لاعبينا كيف يمكن أن أكون سعيدا؟

وكان المدافع ماتس هوملز والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي يلعبان في تشكيلة بروسيا دورتموند التي خاضت نهائي دوري الأبطال في 2013 قبل أن ينتقلا لبايرن.

وقال كلوب: عملت مع هذا الثنائي. إنهما رائعان. يجب أن أكون ممتنا حقا. ربما كانت مسيرتي ستتغير بدونهما. واستفدنا جميعا من بعضنا البعض. هذا جزء من حياتي وجزء من تاريخي. سنظل دوما نحتفظ بالكثير من الاحترام فيما بيننا.

وأكد كلوب مجددا التصريحات الأخيرة لأولي هونيس رئيس بايرن ميونخ التي قال فيها إن كلوب كان من الممكن أن يتعاقد مع الفريق البافاري في 2008 لكن النادي عين يورغن كلينسمان بدلا منه.

وقال كلوب : في 2008 كانت هناك مكالمتان هاتفيتان مع بايرن لم أتحدث بشأنهما أبدا. لكن مضى وقت طويل. بايرن ميونخ فريق كبير. وكانت المنافسة معه محتدمة حين كنت أدرب بروسيا دورتموند.