ليفربول يتربص ببايرن في أقوى مباريات ثمن النهائي

يستضيف ليفربول الإنجليزي نظيره بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في واحدة من أقوى مباريات المرحلة.

ويسعى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إلى علاج بعض المشاكل الدفاعية في الفريق استعدادا للمواجهة الصعبة بسبب غياب اللاعب جو غوميز بسبب الإصابة في ساقه كما يغيب زميله فيرجيل فان دايك بسبب الإيقاف علما بأنه يمثل حجر الزاوية في خط دفاع الفريق.



كما يرجح أن يغيب عن صفوف ليفربول في هذه المباراة اللاعب ديان لوفرين حيث لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة في أربطة الركبة. ولهذا ، ينتظر أن يدفع كلوب باللاعب فابينيو أو جوردان هيندرسون إلى جانب جويل ماتيب في مركز قلب الدفاع.



ويرى أليسون بيكر حارس مرمى الفريق أن هذا لن يكون مشكلة لأن الفريق اعتاد على هذا مشيرا إلى أن كل لاعبي الدفاع يستطيعون التواصل والتعاون سويا ويعرف كل منهم الآخرين جيدا وهو أمر مهم لأي فريق.



ويخوض بايرن المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما قلص الفارق مع بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني (بوندسليغا) ولكنه سيفتقد جهود مدافعه جيروم بواتينغ بسبب آلام في المعدة فيما ينتظر أن يشارك كينغسلي كومان في المباراة رغم الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق بالبوندسليغا يوم الجمعة.



ونقل موقع النادي على الانترنت عن سيرج نابري لاعب الفريق قوله : الجميع يترقبون المباراة بجدية بالغة... الأجواء خاصة للغاية. أنتظر مباراة مثيرة للغاية.



ورغم هذا ، يملك بايرن سجلا متواضعا على استاد أنفيلد ولم يسجل أي هدف على هذا الملعب منذ 1971 حيث تعادل سلبيا في 1971 و1981 .