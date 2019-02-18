مانشستر يونايتد.. أغلى نادٍ في العالم والأكثر ربحاً

حافظ مانشستر يونايتد على مقعده كأغلى ناد حول العالم منذ 2015، في قارة تعتبر كرة القدم من أهم عناصر الربح فيها، بعدما تجاوزت قيمة الانتقالات بالنسبة للاعب واحد حاجز 100 مليون دولار.

ويتصدر يونايتد قائمة الأندية الأغلى حول العالم منذ 2015، مع منافسة من ريال مدريد، قبل أن يعود الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" إلى المركز الأول أمام ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وجاره مانشستر سيتي.

وما زال يونايتد يتصدر قائمة الأندية العشرين الأغلى بقيمة بلغت 4.123 ملايين، بينما جاء خلفه ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وبحسب مجلة "فوربس" المختصة فإن عوائد مانشستر يونايتد جعلته الأعلى حول العالم للعام الثاني على التوالي بعدما حقق أرباحاً بلغت 737 مليون دولار، وسجل دخلاً تشغيلياً بقيمة 254 مليوناً، بزيادة الضعف عن بقية الأندية