نابولي يفشل في التسجيل.. ويتعادل مع تورينو سلبياً

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت نابولي بضيفه تورينو يوم الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفشل فريقا نابولي وتورينو في استغلال كافة الفرص التي سنحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع نابولي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة خلف يوفنتوس، المتصدر، وتوقف رصيد تورينو عند 35 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف فيورنتينا.

يذكر أن هذا التعادل هو الخامس لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 16 نقطة والخسارة في ثلاث نقاط، فيما يعد هذا التعادل هو الحادي عشر لتورينو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في خمس مباريات.