66 لقباً تجعل مانشستر يونايتد أكثر أندية إنجلترا تفوقاً

يبقى نادي مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بلقب الدوري بـ20 لقبا وبفارق 2 عن ليفربول و7 عن أرسنال، رغم غيابه عن خزائنه في آخر 5 أعوام.

وعاش مانشستر يونايتد أزهى أيامه الكروية مع السير أليكس فيرغيسون بعد توليه مهمة تدريب الفريق في عام 1986، وقاده للفوز بأول لقب للدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد في عام 1993 وتمكن من حصد 13 لقبا من أصل 20 في تاريخ النادي الأحمر.

وكان لنادي الشياطيين الحمر، نصيبا وفيرا من الألقاب المحلية الأخرى، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد أرسنال رافعا كأس الاتحاد الانجليزي 12 مرة وبفارق لقب وحيد عن نادي المدفعجية.

وفي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، توج الفريق بخمسة كؤوس آخرها كان في عام 2017 ليأتي في المركز الثاني بعد ليفربول صاحب الكؤوس الثمانية.

ولا يكاد مانشستر يونايتد يفارق المراكز الأولى في عدد التتويجات محليا، كما يعد أيضا صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة درع الاتحاد الإنجليزي أو الدرع الخيرية بـ21 لقبا متقدما عن ليفربول وأرسنال بـ15 لكل فريق.

وعلى الصعيد الأوروبي، لم يصعد مانشستر على منصة التتويج سوى 3 مرات، في أعوام 1968 و1999 و2008، وهي 3 ألقاب لا ترقى إلى حجم وتاريخ النادي الإنكليزي العريق، غير أنه يبقى حتى الآن يتغنى في بلاده بلقب أول ناد إنجليزي يتوج بدوري أبطال أوروبا في عام 1968.

وكان لنادي الشياطين الحمر نصيب أيضا من السوبر الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية، إذ فاز بهما مرة واحدة في عام 1991، كما أضاف لهما كأس الدوري الأوروبي قبل سنتين ورفع قبلها كأس العالم للأندية في اليابان في عام 2008. وهذه الـ66 لقبا في خزائن مانشستر يونايتد جعلته يتفوق على جميع الأندية المنافسة في بلاده.