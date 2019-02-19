إبراهيموفيتش يعد بتحطيم جميع الأرقام القياسية في أميركا

وعد المهاجم الدولي السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بتحطيم جميع الأرقام القياسية في الدوري الأميركي لكرة القدم هذا الموسم مع فريقه لوس أنجلوس غالاكسي.

وقال النجم السويدي، البالغ 37 عاما، خلال حفل تقديم الفريق لقميصه الجديد: هذا الموسم، أريد أن أجلب لكم شيئا، سأحطم كل الأرقام القياسية للدوري الأميركي لكرة القدم.



ورغم تسجيل نجم برشلونة وإنتر السابق 22 هدفاً وتمريره 10 كرات حاسمة في 27 مباراة الموسم المنصرم، إلّا أنه لم ينجح في قيادة فريقه للتأهل للأدوار الإقصائية.



ومن بين الأرقام القياسية التي من الممكن أن يحطمها زلاتان التسجيل في تسع مباريات متتالية، أو تمرير كرات حاسمة في ثماني مباريات تواليا، أو حتى تسجيل أربعة أهداف في شوط واحد. إضافة إلى عدد التسديدات مع 181 تسديدة، والتسديدات بين الخشبات الثلاث مع 76 تسديدة.



ويملك مهاجم فريق أتلانتا الفنزويلي جوزيف مارتينيز الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد مع 31 هدفا في 34 مباراة، سجلها الموسم الماضي.



أما الكولومبي الأسطورة كارلوس فالديراما لاعب تامبا باي السابق، فيحمل الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد مع 26 كرة في 32 مباراة عام 2000.



وانتقل زلاتان إلى فريق غالاكسي العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد عدة مواسم ناجحة مع باريس سان جيرمان الفرنسي كما دافع عن ألوان أبرز الأندية الأوروبية أمثال أياكس الهولندي ويوفنتوس الايطالي ومواطنه إنتر ميلان وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي كما لعب المهاجم الدولي السابق 116 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها 62 هدفاً.