تعثر دورتموند يعيد الإثارة الغائبة إلى الدوري الألماني

مرت أعوام عديدة بعد آخر مرة شهد فيها الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) صراعا نديا ومثيرا حتى النهاية من أجل التتويج باللقب، ولكن يبدو أن الصراع الشرس الذي طال انتظاره سيتكرر خلال 2019 مع تعرض المتصدر بوروسيا دورتموند لأكثر من كبوة ونجاح حامل اللقب بايرن ميونخ في تضييق الفارق معه.

ولا يزال دورتموند محتفظا بموقعه في الصدارة ولكن فارق النقاط الست أو أكثر الذي تفوق به على بايرن لفترة طويلة في الموسم الجاري، تقلص إلى ثلاث نقاط، عقب تعادل دورتموند سلبيا مع مضيفه نورنبرغ مساء الاثنين في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وغابت الانتصارات بذلك عن دورتموند للمباراة الخامسة في كل المسابقات ، حيث بدا الفريق متأثرا بالإصابات وتراجع المستوى وكذلك الضغوط.

وقال أكسيل فيتسل لاعب خط وسط دورتموند: العديد من فرق القمة قد تمر بمرحلة كهذه ولكن حان الوقت لإنهاء هذه المرحلة. علينا العودة من جديد لطريق الانتصارات.

وحصد دورتموند 51 نقطة خلال 22 مباراة في الدوري لم تشهد سوى هزيمة واحدة، وهو ما لا يزال بمثابة حصيلة جيدة ، ولكن الفريق يعيش تذبذبا في النتائج والمستويات منذ بداية النصف الثاني من الموسم.

ولم يتلق دورتموند أي هزيمة في الدوري منذ يناير الماضي لكنه سقط في فخ التعادل ثلاث مرات خلال خمس مباريات وهو ما مهد الطريق أمام بايرن لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط ، بينما يبتعد بوروسيا مونشنغلاباخ في المركز الثالث بفارق ثماني نقاط خلف دورتموند.

وقال لوسيان فافري المدير الفني لدورتموند في تقييمه لمباراة أمام نورنبرغ: لم نلعب بشكل سيء. صنعنا فرص جيدة لتسجيل هدف واحد على الأقل لكننا لم ننجح في ذلك.

وأضاف: نورنبرغ كان يلعب بطريقة دفاعية للغاية ، فكان يتكتل ب11 لاعبا خلف الكرة. وكنا بحاجة إلى تعامل أفضل مع هذه الطريقة. وعن غياب الانتصارات ، علق فافري بهدوء قائلا: أحيانا يمكن أن يحدث ذلك في فترة من الموسم.

وقال ماريو غوتزه مهاجم دورتموند والذي واجه خمسة تصديات من كريستيا ماتينيا حارس مرمى نورنبرغ: نحن بحاجة إلى التحسن وحصد النقاط.

ويعلق دورتموند أمال على العودة المحتملة لماركو رويس من الإصابة ، في المباراة المقررة مطلع الأسبوع المقبل أمام بايرن ليفركوزن ، أحد الفرق التي قدمت مستويات جيدة خلال الأسابيع الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن الصراع المثير المتوقع في الدوري هذا الموسم ، غاب عن البوندسليغا لعدة أعوام.

فقد حسم بايرن ميونخ المنافسة مبكرا في كل من المواسم الستة المتتالية التي توج فيها باللقب ، كما عاش دورتموند الوضع نفسه عند تتويجه في عامي 2011 و2012.

وكانت آخر مرة شهدت فيها البوندسليغا صراعا مثيرا على اللقب حتى نهاية الموسم ، في عام 2010 ، حيث دخل شالكه في الصراع بقوة مع بايرن ميونخ الذي انتزع اللقب في الأيام الأخيرة.