خوان ماتا يتوعد ليفربول بالهزيمة لمساعدة مانشستر سيتي

قال خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن فريقه يتطلع لعرقلة مسيرة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف منافسه على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد منتشيا بتفوقه على تشيلسي حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين.

وفاز يونايتد على تشيلسي 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج ليضرب موعدا في دور الثمانية مع مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز وسيعود الآن للتركيز في الدوري الممتاز والمنافسة على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

وقال ماتا للصحافيين: مواجهة ليفربول واحدة من المباريات التي نترقبها بشدة ضمن جدولنا. إنها واحدة من المباريات الكبرى، بالطبع نرغب في الفوز. نلعب على أرضنا ونأمل أن يكون يوما جيدا جدا في أولد ترافورد.

ويتساوى ليفربول مع مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة لكل منهما لكن سيتي حامل اللقب لعب مباراة أكثر.

ويحتل يونايتد، الذي كان يبتعد بفارق 11 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى عندما تولى سولشاير المسؤولية في ديسمبر ، المركز الرابع حاليا برصيد 51 نقطة متفوقا بنقطة على أرسنال وتشيلسي.

وأضاف ماتا :في الدوري الممتاز هدفنا الرئيسي إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل بعد سلسلة النتائج الجيدة الأخيرة، قبل شهر أو شهرين كان الأمر يبدو مستحيلا للوصول للمركز الذي بلغناه الآن.