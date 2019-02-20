إشبيلية أول المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

بات إشبيلية الإسباني أول المتأهلين إلى دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 - صفر على ضيفه لاتسيو الإيطالي يوم الأربعاء في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

كان الفريق الأندلسي فاز 1 - صفر في لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، ليفوز 3 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة الصعود للدور التالي عن جدارة واستحقاق.

وافتتح وسام بن يدر التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 19، فيما تكفل بابلو سارابيا بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78. وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد فرانكو فازكويز لاعب أشبيلية في الدقيقة 60 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تلقى آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71.