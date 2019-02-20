الألماني خضيرة يخضع لعملية جراحية ويغيب شهراً

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أن لاعب خط وسطه الألماني سامي خضيرة سيغيب عن صفوف الفريق لنحو شهر بعد الجراحة التي خضع لها يوم الأربعاء بسبب مشاكل في القلب.



وخضع خضيرة لمزيد من الفحوص الطبية المتطورة والتي أثبتت حاجة اللاعب للراحة والعلاج بسبب مشكلة في القلب قبل أن يكشف النادي في بيان له أن اللاعب أجرى جراحة ناجحة.



وتسببت مشاكل القلب في زيادة معدل ضربات القلب إضافة لعدم انتظام ضربات القلب، وهو ما أسفر عنه بعض الشعور بضيق التنفس وكذلك بالإجهاد.



كان خضيرة (31 عاماً) شعر ببعض التسارع في ضربات القلب خلال مشاركته في تدريبات يوفنتوس يوم الثلاثاء، وسارع إلى عرض نفسه على أطباء النادي قبل الخضوع اليوم لفحوص طبية متطورة أكدت حاجته للعلاج.



وبهذا ، يغيب اللاعب عن مباراة فريقه المقررة في الإياب أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.