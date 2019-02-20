سواريز يواصل صيامه التهديفي.. وفالفيردي يدافع عنه

دافع إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن لاعبه لويس سواريز نجم هجوم الفريق ومنتخب أوروغواي لكرة القدم رغم إخفاق اللاعب في هز الشباك حتى الآن ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال فالفيردي إنه لا يشعر بأي قلق إزاء فشل سواريز أمام مرمى المنافسين بدوري الأبطال في الموسم الحالي حتى الآن بعد مرور 7 مباريات.

وأضاف فالفيردي: لا أشعر بالقلق من إخفاقه أمام المرمى. كان من الممكن أن أشعر بالقلق إذا لم يكن قادرا على صنع الفرص. المطلوب من المهاجم أن يكافح دائما وأن يكون حاضرا. يصنع سواريز الفرص دائما، وإذا لم يكن يسجل منها الأهداف فإنه يثير على الأقل إزعاجا شديدا لمنافسيه.

ولم يسجل سواريز خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر 2015، أما هدفه الوحيد في البطولة آخر عامين كان في مرمى روما الإيطالي في ربع نهائي النسخة الماضية.