كين يعود إلى تدريبات توتنهام قبل الوقت المحدد

كشف هاري كين قائد توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء أنه عاود التمارين مع فريقه بعد غيابه لإصابة في الكاحل الأيسر منذ يناير، وذلك قبل نحو أسبوع على الأقل من الوقت المحدد لذلك.

وأصيب المهاجم في الدقائق الأخيرة للمباراة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز في 13 يناير، والتي خسرها فريقه صفر-1. وأعلن النادي اللندني بعد يومين من غياب كين وأنه من المتوقع أن يعاود التمارين في مطلع مارس.



لكن القائد الشاب (25 عاما) لمنتخب "الأسود الثلاثة" نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة له وهو يشارك في التمارين مع زملائه مرفقة بتعليق جاء فيه "من الرائع العودة الى الفريق".



ونظرا لمعاودته التمارين، من المرجح أن يكون كين قادرا على الانخراط في صفوف توتنهام بدءا من نهاية الأسبوع الحالي، عندما يحل فريقه ضيفا على بيرنلي السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.



وستوفر عودة كين دفعا قويا لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو صاحب المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي، على رغم أن توتنهام تأقلم بشكل شبه مثالي مع غياب اللاعب الذي سجل 20 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، سبعة منها في آخر سبع مباريات.



وفي غيابه، فاز توتنهام بمبارياته الأربع في الدوري الممتاز، وحقق انتصارا كبيرا على بوروسيا دورتموند الألماني (3-صفر) في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.



ولا يزال الفريق اللندني ضمن المنافسين على قمة الدوري الممتاز، إذ يبتعد بفارق خمس نقاط عن المتصدر حامل اللقب مانشستر سيتي وليفربول الثاني، علما بأن الأخير وتوتنهام خاضا مباراة أقل من الفريق الشمالي.



وبعد مباراة بيرنلي هذا الأسبوع، يخوض توتنهام لقاءين مرتقبين في العاصمة البريطانية الأسبوع المقبل، الأول أمام مضيفه تشلسي الأربعاء في المرحلة الثامنة والعشرين، والثاني أمام ضيفه أرسنال السبت في المرحلة التالية، يأمل خلالهما في أن تكون صفوفه معززة بتواجد كين هداف نهائيات كأس العالم 2018.