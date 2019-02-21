باريس سان جيرمان يفسخ عقد لاعبه لاسانا ديارا

فسخ باريس سان جرمان، متصدر وبطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، العقد الذي يربطه مع لاعب الوسط الدولي السابق لاسانا ديارا قبل انتهائه بأربعة أشهر، حسب ما أعلن نادي العاصمة يوم الخميس.

وقال النادي في بيان مقتضب :توصل باريس سان جرمان ولاسانا ديارا إلى اتفاق لفسخ العقد الذي كان يربطهما حتى 30 يونيو 2019. ويود النادي شكر لاسانا على احترافيته طوال تواجده في صفوف النادي الباريسي ويتمنى له التوفيق في مشاريعه المستقبلية.

وانضم ديارا إلى سان جرمان في يناير من العام الماضي بعقد ينتهي في 30 يونيو 2019، وشارك في 15 مباراة في القسم الثاني من الموسم الماضي مقابل أربع مباريات خلال الموسم الحالي باشراف المدرب الألماني توماس توخل آخرها في 20 أكتوبر ضد أميان "5-صفر".

وسبق لديارا الذي خاض 34 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، أن دافع عن ألوان أندية تشلسي، أرسنال وبورنموث الإنجليزية، ريال مدريد الإسباني ومرسيليا الفرنسي كما أمضى فترة في روسيا والإمارات مع الجزيرة.