دورتموند يسعى لتحقيق فوزه الأول بعد 5 تعثرات

بعد خمس مباريات في مختلف البطولات بلا أي انتصار، يتطلع بوروسيا دورتموند إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" في ظل المطاردة القوية من منافسه التقليدي العنيد بايرن ميونخ الذي استعاد اتزانه في الآونة الأخيرة وعاد بقوة للمسار الصحيح في رحلة الدفاع عن اللقب.

واشتعلت المنافسة على لقب البوندسليغا في الآونة الأخيرة مع تعثر دورتموند وانتفاضة بايرن. ولهذا، يخوض الفريقان فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة بمعنويات متباينة خاصة وأن بايرن قلص الفارق مع دورتموند المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط ليشدد عليه الخناق.

ويستطيع بايرن مزاحمة دورتموند في الصدارة لمدة 24 ساعة على الأقل إذا تغلب على هيرتا برلين يوم السبت في هذه المرحلة التي تشهد مباراة دورتموند مع باير ليفركوزن يوم الأحد المقبل.

وقال هانز يواخيم فاتزكه الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند، في تصريحات إلى صحيفة "بيلد" الألمانية: منذ فترة الصيف، أكدنا مرارا بصراحة أن هذا الفريق الشاب سيتعرض لبعض الكبوات... التراجع الحالي في المستوى يظهر بشكل كبير بسبب الأداء القوي في النصف الأول من الموسم. نعلم هذا.

كما رفض لوسيان فافري المدير الفني لدورتموند أي حالة من التوتر بعد التعادل السلبي مع نورنبرغ يوم الاثنين الماضي وإن أكد بعض اللاعبين أن الفريق كان يجب عليه تحقيق نتيجة أفضل. وقال ماريو غوتزه مهاجم الفريق "هذا التعادل لم يكن كافيا"، فيما قال رومان بوركي حارس مرمى الفريق إن دورتموند "افتقد قليلا للقدرة على الاختراق".

واعترف الحارس بأن المنافسين يعرفون قدرات الفريق جيدا من الأداء الذي قدمه دورتموند في النصف الأول للموسم ولهذا يجهزون أنفسهم بناء على هذا. ولم تعد أهداف المهاجم الإسباني باكو ألكاسير بنفس الانسيابية والوفرة التي كانت عليها في النصف الأول من الموسم مما يعني أن إصابة قائد الفريق ماركو ريوس أكثر خطورة على الفريق.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ألكاسير ولوكاس بيتشيك مع دورتموند في مباراة ليفركوزن بسبب الإصابات فيما يستعيد الفريق لاعبه مانويل أكانجي. وتمثل المباراة أمام ليفركوزن اختبارا صعبا لدورتموند خاصة مع إسناد تدريب ليفركوزن مؤخرا إلى المدرب بيتر بوش الذي كانت له فترة قصيرة وكارثية في تدريب دورتموند بداية الموسم الماضي.

وتحت قيادة الهولندي بوش ، قدم ليفركوزن مسيرة رائعة منذ بداية النصف الثاني من الموسم الحالي حيث حقق الفوز في أربع من المباريات الخمس التي خاضها في البوندسليغا بعد انتهاء عطلة الشتاء وحتى الآن، وكان من بينها الفوز 3 - 1 على بايرن ميونخ.

وكانت هذه الهزيمة هي الوحيدة لبايرن في آخر 15 مباراة خاضها الفريق في كل البطولات حيث شهدت الفترة الماضية انتفاضة قوية للفريق. ويسعى بايرن إلى تمديد مسلسل تتويجه المتتالية بلقب البوندسليغا إلى سبعة مواسم متتالية ليعزز بهذا الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه حاليا من خلال تتويجه باللقب في المواسم الستة الماضية.

وللمرة الأولى، في هذه السلسلة، يكون بايرن هو الفريق الذي يسعى لمطاردة المتصدر حيث كان الفريق دائما في وضع الصدارة بالمواسم الماضية.

ونال بايرن دفعة معنوية هائلة من تعادله السلبي يوم الثلاثاء مع مضيفه ليفربول الإنجليزي في ذهاب الدور الثاني، دور الستة عشر، لدوري أبطال أوروبا خاصة وأن الفريق استعاد أفضل مستوياته في الأداء.

وقال الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن : "الفريق نجح في التركيز في خط الدفاع... هذا يظهر أننا لعبنا بشكل رائع". وتتسم المباراة بالطابع الثأري بالنسبة لبايرن حيث تغلب هيرتا برلين صاحب المركز التاسع في البوندسليجا على الفريق البافاري في الدور الأول للمسابقة فيما فاز بايرن على هيرتا في دور الستة عشر لكأس ألمانيا بعد التمديد لوقت إضافي.

وكانت هذه الهزيمة هي الوحيدة لهيرتا برلين أمام بايرن في آخر خمس مباريات بين الفريقين فيما لم يحقق هيرتا أي فوز على بايرن في ميونخ في البوندسليجا منذ 1977 . وتفتتح فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة غدا الجمعة بلقاء فيردر بريمن مع شتوتجارت.

وفي باقي مباريات المرحلة ، يلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ مع فولفسبورج وفرايبورج مع أوجسبورج وماينز مع شالكه وفورتونا دوسلدورف مع نورنبرج يوم السبت المقبل وهانوفر مع إنتراخت فرانكفورت يوم الأحد فيما تختتم مباريات المرحلة بالمواجهة بين لايبزج وهوفنهايم يوم الاثنين المقبل.