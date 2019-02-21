فينالدوم يؤكد أن مانشستر سولشاير لن يكون سهلاً

قال جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول يوم الخميس إن مانشستر يونايتد يتمتع بثقة كبيرة بقيادة مدربه المؤقت أولي غونار سولشاير مقارنة بالفريق الذي خسر في أنفيلد 3 - 1 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت سابق هذا الموسم.

وخسر يونايتد في أنفيلد خلال ديسمبر الماضي ما أدى لإقالة مدربه السابق جوزيه مورينيو وتعيين سولشاير مؤقتا. ولم يخسر الفريق في الدوري بقيادته وفاز في 8 مباريات وتعادل مرة واحدة ليتقدم للمركز الرابع في الترتيب.

وقال فينالدوم للصحفيين عقب التعادل السلبي مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا "أعتقد أنه يوجد تغيير كبير عن مباراة ديسمبر، منذ قدوم المدرب الجديد قدم الفريق مباريات جيدة وحقق انتصارات كثيرة وزادت ثقة الفريق".

وأضاف "ستقام المباراة على ملعبهم ووسط جماهيرهم ما سيمنحهم ثقة كبيرة ولن تظهر المشاكل التي كانت لديهم من قبل. ستكون مباراة صعبة لكني أتطلع لها".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي لكن فريق المدرب يورغن كلوب خاض مباراة أقل من حامل اللقب.