ميسي يتبرع بـ 200 ألف يورو لأطفال كينيا

تبرعت مؤسسة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمبلغ 200 ألف يورو لمشروع مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لإنشاء مضخة مياه للشرب في كينيا من أجل تلبية احتياجات سكان منطقة نايبا وكذلك لتوزيع مواد غذائية على الأطفال.

وذكرت المؤسسة في بيان لها : المؤسسة ساهمت بمبلغ 200 ألف يورو في مشروع مشترك مع يونيسيف لإنشاء مضخة مياه صالحة للشرب ، كما ستوزع مواد ومكملات غذائية على الأطفال المحتاجين.

ومن خلال هذه المساهمة من مؤسسة ميسي ، يستطيع 2068 شخص الحصول على الماء الصالح للشرب، كما يستطيع 433 طفلا في المدارس الابتدائية بمنطقة نايبا استخدام هذه المياه في الشرب إضافة للحصول على الرعاية الصحية. ويحصل كل طفل بهذه المدارس على لترين من الماء يوميا خلال تواجده في المدرسة. كما تضمنت المساهمة إنشاء أربع دورات مياه ، اثنتان للذكور ومثلهما للإناث. كما تتضمن المساعدات مواد غذائية للمساهمة في حل أزمة سوء التغذية في هذه المنطقة.

وفي إطار نفس المشروع ، وزعت مؤسسة ميسي 4000 وحدة مواد غذائية لمساعدة الأطفال في هذه الفترة الصعبة التي تشهد معاناة ما يقدر بنحو 54 ألف و370 طفلا في هذه المنطقة من سوء التغذية وعدم وجود العلاج الضروري لمواجهة هذه المشكلة.