نيمار يواصل التعافي من الإصابة.. ويغادر إلى البرازيل

قال باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إن مهاجمه نيمار سيواصل التعافي من إصابة في القدم في البرازيل تحت إشراف الطاقم الطبي بالنادي.

وتعرض نيمار لكسر في القدم خلال الفوز 2 - صفر على ستراسبورغ في كأس فرنسا في 23 يناير وسيبتعد لمدة 10 أسابيع. وأكد النادي أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب هي ذاتها التي هددت غيابه عن كأس العالم في العام الماضي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان إن اللاعب البالغ عمره 27 عاما سيسافر إلى بلاده يوم الخميس "كجزء من عملية التعافي. قرر باريس سان جيرمان إرسال نيمار إلى البرازيل لمدة عشرة أيام".