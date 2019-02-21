هاري كين يعود إلى التدريبات وقد يشارك أمام بيرنلي

أكد توتنهام هوتسبير يوم الخميس عودة قائده هاري كين للمشاركة في التدريبات بشكل كامل مع إمكانية مشاركته أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وغاب المهاجم البالغ عمره "25 عاما" عن المباريات منذ إصابته في الكاحل خلال الخسارة 1-صفر أمام مانشستر يونايتد بالدوري في 13 يناير الماضي، وأحرز كين، هداف توتنهام في الدوري هذا الموسم برصيد 14، سبعة أهداف في ست مباريات في كافة المسابقات قبل إصابته في الدقائق الأخيرة من الخسارة أمام يونايتد في استاد ويمبلي.

وقدم فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو أداء جيدا في غياب كين حيث فاز في أربع مباريات متتالية بالدوري ليستمر في الصراع على لقب الدوري وسيضعه الفوز على ملعب بيرنلي على بُعد نقطتين من المتصدرين مانشستر سيتي وليفربول.



ولا يزال لاعب الوسط ديلي آلي غير جاهز حيث يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن الظهير الأيسر بن ديفيز عاد للتدريبات أيضا بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.