يونايتد يستضيف ليفربول بهدف خطف المركز الرابع

يسعى فريق مانشستر يونايتد لعرقلة مساعي ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يلتقيان يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، ولكن تنقصه مباراة عن مانشستر سيتي، والتي سيواجه خلالها فريق مانشستر يونايتد.

فوز ليفربول بهذه المباراة سيجعل الفريق يعتلي صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي، بينما الخسارة ستجعله خلف مانشستر سيتي، الذي يواجه تشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وعندما يلتقي أنجح فريقين في كرة القدم الإنجليزية، لن يكون هناك حاجة لحوافز إضافية.

وقال خوان مانويل ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد: إنها إحدى المباريات الموجودة في قائمة مبارياتنا مع وجود نقطة حمراء في انتظارها. إنها إحدى المباريات الكبرى التي نريد الفوز بها، نلعب على أرضنا ونتمنى أن يكون يوما جيدا للغاية في ملعب أولد ترافورد.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في تسع مباريات بالدوري تحت قيادة أولي غونار سولشاير، المدير الفني المؤقت للفريق وصعد الفريق للمركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. ويدخل مانشستر يونايتد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 2 - صفر على تشيلسي، يوم الاثنين الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي ليصعد الفريق لدور الثمانية بالبطولة.

وخاض ليفربول أيضا مباراة قوية يوم الثلاثاء الماضي ولكنه لم يتمكن إلا من تحقيق تعادل سلبي مع بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا. ويجب على فريق ليفربول أن يعيد تنظيم صفوفه مرة أخرى للمواجهة غريمه.

وقال يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عقب التعادل مع بايرن ميونخ: صحيح، لدينا مباراة ضخمة الآن، يجب أن نتعافى ونستعد لمواجهة مانشستر يونايتد الذي يعيش فترة جيدة مثلما رأينا جميعا يوم الاثنين الماضي، إنها مباراة صعبة أخرى، ولكن هذه هي طبيعة الحال في الأندية الكبرى. للحقيقة، هذا رائع، ولكن هذا لن يكون سهلا بكل تأكيد.

وسيشجع فريق توتنهام، صاحب المركز الثالث، فريق مانشستر يونايتد، لاسيما وان الفريق يسعى لمواصلة مطاردة أول ألقابه تحت قيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو. ويحل فريق توتنهام ضيفا على فريق بيرنلي يوم السبت ويمكنه أن يقلص الفارق إلى نقطتين مع المتصدرين بتحقيق فوزه الخامس على التوالي وخسارة ليفربول.

وقال فرناندو يورنتي مهاجم توتنهام: نحن نركز بقوة على هذه المباراة لأننا نعتقد انها مهمة بالنسبة لنا لمواصلة القتال على لقب الدوري ونحتاج للفوز لمواصلة هذا العمل.

ويمكن أن يحصل توتنهام على دعم كبير بعودة هدافه هاري كين، الذي عاد للتدريبات هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في الكاحل أمام مانشستر يونايتد يوم 13 يناير الماضي.

وتفتتح مباريات هذه الجولة يوم الجمعة فريقان يصارعان الهبوط. ويستضيف كارديف سيتي فريق واتفورد، بعد فوزه في مباراتين متتاليتين ليبتعد بفارق نقطة أمام المراكز التي تهبط بأصحابها لدوري الدرجة الأولى.

وقال لي بيلتاير لاعب كارديف: الفريق كله وضع كل شيء في المباريات القليلة الماضية، فزنا بآخر مباراتين، وهو شيء عظيم بالنسبة لنا، ولكن يتعين أن نواصل مسيرتنا، نواصل مبارياتنا، وأن نظل نرتفع في جدول الترتيب.

في الوقت نفسه، يحاول فريق فولهام، صاحب المركز الثاني من القاع، أن يقلص فارق الثماني نقاط التي تفصل الفريق عن منطقة الامان عندما يحل ضيفا على وست هام. وفي بقية المباريات، يستضيف بورنموث فريق ولفرهامبتون، ويحل هيديرسفيلد ضيفا على نيوكاسل، ويلتقي كريستال بالاس مع ليستر سيتي، وأرسنال مع ساوثهامبتون.