الحكم خوسيه سانشيز يضبط لقاء الإياب في الكلاسيكو

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا والمقرر إقامتها في 27 فبراير الجاري للحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز.

وستكون المباراة المذكورة هي رابع مباريات الكلاسيكو التي يديرها سانشيز عبر مسيرته، حيث سبق له أن أدار مباراة الكلاسيكو الأولى هذا الموسم والتي كانت ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، والتي انتهت بفوز برشلونة على ملعبه بنتيجة 5 - 1.

وبالإضافة إلى ذلك، أدار سانشيز مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني لموسم 2017 - 2018، والتي انتهت لصالح النادي الملكي بهدفين نظيفين، كما أدار في نفس الموسم مباراة الفريقين في الليغا التي حسمها برشلونة لصالحه بثلاثية نظيفة.

يشار إلى أن الحكم الإسباني أدار 13 مباراة لريال مدريد، فاز الأخير منها في 8 مباريات وتعادل في اثنتين وتلقى ثلاث هزائم، فيما أدار 14 مباراة لبرشلونة، انتهت 11 مباراة منها بالفوز لصالح الفريق الكتالوني، فيما سقط الفريق في فخ التعادل مرة واحدة وتلقى هزيمتين.

وعين الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضا الحكم خوسيه لويس غونزاليز لإدارة المباراة الثانية في منافسات الإياب للدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا والتي ستجمع بين فالنسيا وريال بيتيس على ملعب الأول.