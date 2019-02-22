بعد إقصائه من فالنسيا.. بريندان رودجرز ينتقد الحكم

قال بريندان رودجرز مدرب سلتيك، إن آمال فريقه في بلوغ دور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم أصبحت مستحيلة بعد طرد جيريمي توليان في الشوط الأول في مباراة الإياب ضد فالنسيا يوم الخميس.

وطُرد اللاعب الألماني في الدقيقة 37 لحصوله على الإنذار الثاني، وأكمل سلتيك المباراة بعشرة لاعبين قبل أن يخسر 1 - صفر في الإياب و3 - صفر في النتيجة الإجمالية.

وأبلغ رودجرز الصحافيين "أعتقد أن الحكم أخذ المباراة منا. تحدثت مع الحكم بعد المباراة وقال إنه كان طردا صحيحا لكني أعتقد أن القرار كان قاسيا، أعتقد أن اللعبة كانت خطأ لصالحنا".

وأشار رودجرز إلى أن بطل أسكتلندا بدأ المباراة بشكل جيد وكافح بشجاعة إلى أن أحرز كيفن غاميرو هدف فالنسيا في الدقيقة 70، وقال: أنا فخور باللاعبين لكن عندما ترتكت أخطاء دفاعية على هذا المستوى ستتم معاقبتك. للأسف كلفنا هذا الكثير.