بيليغريني: رايس جاهز لارتداء قميص منتخب إنجلترا

قال مانويل بيليغريني، مدرب وست هام يونايتد، يوم الجمعة، إن لاعبه ديكلان رايس أحد أفضل لاعبي الوسط المدافعين في إنجلترا هذا الموسم وبات جاهزا للانضمام للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وأعلن اللاعب البالغ عمره 20 عاما هذا الشهر نيته مواصلة مسيرته الدولية مع إنجلترا بعدما خاض مباريات سابقا مع أيرلندا. وبات رايس عنصرا أساسيا في تشكيلة وست هام هذا الموسم حيث بدأ 23 مباراة في الدوري حتى الآن.

وقال بيليغريني للصحافيين قبل مواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق "أعتقد أنه جاهز للعب لإنجلترا. بدأنا تطويره كلاعب".

وفي سؤال بشأن ما إذا كان رايس أحد أفضل لاعبي الوسط المدافعين في الدوري هذا الموسم قال المدرب التشيلي "في هذه اللحظة نعم. على الأقل بالنسبة للاعبين الإنجليز في الدوري الممتاز".

وقارن بيليغريني أيضا نضج رايس يذكره بلاعب الوسط الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي قضى أربع سنوات في الدوري الإنجليزي مع وست هام وليفربول قبل انتقاله إلى ليفربول ثم مرحلة التتويج بالألقاب مع برشلونة.

وأضاف بيليغريني "بدأت مع خافيير ماسكيرانو (في ريفر بليت) عندما كان عمره 17 عاما. كان مشابها لديكلان رايس في تفكيره. "عندما يكون عمرهم 17 أو 18 عاما يبدو عليهم ذهنيا أنهم 35 عاما. يبلغ عمره (ديكلان) حاليا 20 عاما لكنه يملك عقلية لاعب ناضج".