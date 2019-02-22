تشيلسي وإنتر يكملان عقد المتأهلين إلى ثمن النهائي

بلغ تشيلسي الإنجليزي الذي يعاني الأمرين محليا، وإنتر ميلان الإيطالي المُبعد عنه قائده السابق ماورو إيكاردي، يوم الخميس دور ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

وتخطى تشلسي مالمو السويدي 3 - صفر (2-1 في ذهاب دور الـ32) بأهداف الفرنسي أوليفييه جيرو (55) وروس باركلي من ضربة حرة جميلة (74) وكالوم هادسون-أودوي (18 عاما) متوجا مجهوده المميز في المباراة في الدقيقة 84، بعد أن أكمل مالمو المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد راسموس بنغتسون (73).

وتعرض تشيلسي لخسارات متكررة، آخرها في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي التي كان يحمل لقبها، على يد ضيفه ووصيفه مانشستر يونايتد صفر - 2 يوم الاثنين، بعد سقوطه الكارثي أمام مانشستر سيتي صفر - 6 في الدوري.

ويواجه مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري ضغطا كبيرا، وقد تابع بعض جماهير النادي اللندني حملته عليه يوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج.

وكرر إنتر فوزه على رابيد فيينا برباعية (1-صفر ذهابا) حملت توقيع الأوروغوياني ماتياس فيسينو (11) والمدافع أندريا رانوكيا (18) والكرواتي إيفان بيريشيتش (80) وماتيو بوليتانو (87). وتابع المباراة على المدرجات قائد إنتر السابق الأرجنتيني ماورو ايكاردي والى جانبه زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا. وكان النادي نزع شارة القائد عن هدافه الفذ الأسبوع الماضي، في ظل عدم التوصل لتمديد عقده وتقارير حول عدم قدرته على قيادة مجموعة اللاعبين.

وقال رانوكيا بعد الفوز "إنتر قدم أداء جيدا. كان الأهم أن نتأهل والطريق لا يزال طويلا، ومن الجميل أن تسجل في سان سيرو، وأنا لم ألعب منذ فترة طويلة. أنا راض عن الأداء".

واكتفى بنفيكا البرتغالي بتعادل سلبي مع ضيفه غلطة سراي التركي أوصله إلى ثمن النهائي بعد فوزه ذهابا 2 - 1. وبلغ دينامو كييف الأوكراني ثمن النهائي بفوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدف الإسباني فران سول (32)، وذلك بعد تعادلهما 2 - 2 ذهابا.

وعاد سلافيا براغ التشيكي بفوز كبير من أرض مضيفه غينك البلجيكي 4 - 1 بعد تعادلهما سلبا في مباراة الذهاب. سجل للفائز فلاديمير كوفال (23) والعاجي إبراهيم تراوريه (53) والمخضرم ميلان شكودا (64 و68)، وللخاسر لياندرو تروسار (10).

وحقق رين الفرنسي نتيجة مميزة بخطفه الفوز من أرض مضيفه ريال بيتيس الإسباني 3 - 1 بعد تعادلهما 3 - 3 ذهابا. سجل لرين الجزائري رامي بن سبعيني (22) وأدريان هونو (30) والسنغالي مبايي نيانغ (94) ولبيتيس الأرجنتينيين جيوفاني لوسيلسو (41).

وودع باير ليفركوزن خامس الدوري الألماني بتعادل مع ضيفه كراسنودار الروسي 1 - 1 بعد تعادلهما صفر - صفر ذهابا. سجل لليفركوزن الشيلي تشارلز آرانغيز (87) ولكراسنودار محمد-شابي سليمانوف (84).