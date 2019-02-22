سيلفا: لا أتوقع تسجيل سداسية أخرى في مرمى تشيلسي

دعا برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي يوم الجمعة إلى نسيان الفوز الكبير 6 - صفر على تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر وعدم الشعور بالرضا أمام الفريق اللندني عند مواجهته في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأحد.

واستسلم تشيلسي في ملعب الاتحاد ليتلقى أسوأ خسارة في تاريخه بالدوري ويتراجع للمركز السادس في ترتيب المسابقة. ومع ذلك قال سيلفا إن هذه النتيجة لن يكون لها أي تأثير على المباراة المقبلة في استاد ويمبلي.

وقال سيلفا للصحافيين عقب فوز سيتي 3 - 2 على ملعب شالكه الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي "حتى أكون أمينا يجب نسيان هذه المباراة لكنها لن تتكرر مجددا. نحن لا نتوقع تكرار النتيجة ذاتها".

وأضاف "نواجه أحد أفضل أندية العالم حتى لو كانت نتائجه مؤخرا ليست على ما يرام. أمام هذه النوعية من اللاعبين لا يمكن التهاون وعندما تمنحهم الوقت للتفكير واللعب سينقضون عليك".

ويحمل سيتي لقب البطولة ويقول سيلفا إنه يجب على فريقه تعلم كيفية الدفاع عن الألقاب "يجب أن نلعب بنفس القوة ومحاولة اقتناص لقب جديد. لم ننجح في الاحتفاظ بلقب من قبل لذلك سيعني هذا لنا الكثير. هذا أحد أهدافنا الرئيسية، ليس هدفنا فقط الفوز باللقب مرة واحدة لكن مواصلة الانتصارات. نملك تشكيلة قادرة على تحقيق ذلك".