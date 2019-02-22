عقوبة "فيفا" ضد تشيلسي تهدد انتقال هازارد إلى مدريد

كشفت تقارير صحافية إسبانية يوم الجمعة أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان تشيلسي الإنجليزي من إبرام صفقات شراء لاعبين جدد خلال فترتي انتقال ستؤثر بشكل سلبي ومباشر على نادي ريال مدريد الإسباني الذي كان يتطلع لضم اللاعب البلجيكي ايدن هازارد، نجم النادي اللندني.

وكان "فيفا" قد أصدر عقوبة بحق تشيلسي بحرمانه من شراء لاعبين جدد حتى صيف عام 2020، على خلفية خرقه للوائح الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الشبان.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن عقوبة "فيفا" ستؤثر بشكل مباشر على قرار تشيلسي ببيع هازارد، رغم أن قرار العقوبة لا يحرمه من بيع اللاعبين ولكنه سيكون في حاجة ملحة للاحتفاظ بكل نجومه في ظل عدم قدرته على التعاقد مع لاعبين آخرين.

وأوضحت الصحيفة أن قرار "فيفا" سيدفع تشيلسي إلى إعادة التفكير في موضوع الاستغناء عن هازارد، كما قد يجعله يصر على بقاء اللاعب حتى انتهاء تعاقده، على أقل تقدير، في يونيو 2020.

وأكدت "أس" أن عقوبة "فيفا" كانت بمثابة ضربة موجعة لريال مدريد الذي كان يسعى منذ الصيف الماضي للتعاقد مع اللاعب البلجيكي وكان يمني نفسه بالنجاح في إبرام هذه الصفقة كما سبق وأن فعل في صفقة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وذكرت "أس" أن هذه العقوبة أيضا ستقضي تماما على أحلام ريال مدريد ببيع اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لتشيلسي، بعد أن انتقل إليه معارا، مما يؤثر على تطلعات النادي الإسباني في ضم هازارد في المقابل.

وعلى ضوء هذا، سيعود كوفاسيتش إلى ريال مدريد مرة أخرى، حيث أن تشيلسي لا يستطيع قيد اللاعبين المعارين طبقا للعقوبة، وهو ما سيدفع النادي الإسباني للبحث عن وجهة أخرى لبيع لاعبه الكرواتي.