لاعب بوركيني يتسبب في حظر تشيلسي من التعاقدات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منع نادي تشيلسي الإنجليزي من إبرام وعقد أي صفقات خلال فترتين مقبلتين لحساب سوق الانتقالات بسبب مخالفات تتعلق بالنقل الدولي وتسجيل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وبدأ التحقيق في القضية سبتمبر الماضي، لكن أولى علامات الإنذار لدى مسؤولي "فيفا" جاءت بعد صفقة لاعب بوركينا فاسو، بيرتراند تراوري الذي انضم رسميا للفريق اللندني في 1 يناير 2014 بعد عيد ميلاده الثامن عشر، إلا أن صورا ظهرت له في قميص تشيلسي يخوض مباراة ودية في 23 أكتوبر 2011 عندما كان في سن السادسة عشرة ووصلت هذه المعلومات إلى "فيفا" في يناير 2016.

وبحسب قواعد التعامل مع اللاعب أقل من 18 عاما، فإنه لا يسمح بتوقيع عقد احترافي معهم في حال كانوا من جنسية أجنبية للبلاد التي ينتمي لها النادي مالم يكن والداه قد هاجرا إلى إنجلترا مثلا لسبب غير كروي أو أن يكون مكان إقامته ومقر النادي على بعد 50 كيلومتر لا أكثر من الحدود السياسية للبلاد.

ويتابع بند 19 من تعليمات "فيفا" بأن الاستثناء لحاجة الـ18 عاما يشمل أن يكون التنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، وبدأ واضحا أن اللاعب المنتقل من ليون إلى تشيلسي لم تنطبق عليه اي من هذه الاستثناءات.

وأكد تشيلسي عدم مخالفته للتعليمات- والتي اعتبر "فيفا" أنه تجاوزها في عشرات الحالات- خاصة أن الاتحاد الإنجليزي وافق على تسجيل جميع هؤلاء اللاعبين معتبرا بان النادي يمتلك الحق في اشراك اللاعبين في مباريات غير رسمية قبل الارتباط معهم بعقد احترافي عند بلوغهم سن الـ18.

وسبق لـ"فيفا" أن فرض عقوبة مماثلة على تشيلسي في 2010 ونجح مسؤولو النادي اللندني بنقضها بعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان والمعروفة اختصار بـ"كاس" بعد قضية مشابهة مع لاعب جاء من نادي لانس الفرنسي.

أما اللاعب تراوري فانه خاض 10 مباريات رسمية مع تشيلسي بمختلف المسابقات مسجلا هدفين بين 2014 و2017 وتمت إعارته خلالها مرتين إلى الفريقين الهولنديين فيتيس وأياكس قبل ان ينتقل بشكل نهائي الى ليون الفرنسي صيف 2017 وشارك مع بلاده بوركينا فاسو في نسختين لكأس أمم أفريقيا في 2012 و2015