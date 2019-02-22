قرعة متوازنة لإنتر وأرسنال وتشيلسي في الدوري الأوروبي

أوقعت قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، التي سحبت يوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، فريق تشيلسي الإنجليزي في مواجهة دينامو كييف الأوكراني، بينما يلتقي أرسنال فريق رين الفرنسي.

ويخوض تشيلسي وأرسنال مباراتيهما بجولة الذهاب ، المقررة في السابع من مارس، على ملعبيهما على أن تقام مباراة الإياب لكل منهما على ملعب المنافس في الأسبوع التالي.

ويواجه إنتر ميلان الإيطالي المتوج بطلا لأوروبا ثلاث مرات، مهمة صعبة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يحتضن مباراة الذهاب بينما تقام مباراة الإياب في ميلان.

كذلك أوقعت القرعة فريق إشبيلية الإسباني، الأكثر تتويجا في الدوري الأوروبي برصيد خمسة ألقاب، في مواجهة سلافيا براغ التشيكي.

وفي باقي مواجهات دور الستة عشر ، يلتقي دينامو زغرب الكرواتي مع بنفيكا البرتغالي، ونابولي الإيطالي مع سالزبورغ النمساوي، وفالنسيا الإسباني مع كراسنودار الروسي، وزينيت سان بطرسبرج الروسي مع فياريال الإسباني.

وتقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي في 29 مايو في الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.