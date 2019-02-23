رانييري: فولهام بحاجة إلى "معجزة" للبقاء في الدوري

اعترف كلاوديو رانييري مدرب فولهام بأن فريقه في حاجة إلى "معجزة" للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الخسارة 3-1 أمام وست هام يونايتد ليصبح على بعد 8 نقاط من منطقة الأمان.

وتقدم فريق رانييري صاحب المركز 19 بهدف بعد مرور ثلاث دقائق يوم الجمعة في استاد لندن لكن وست هام سجل هدفين في الشوط الأول ثم أضاف هدفا قرب النهاية لينتزع الانتصار.

وقال رانييري للصحفيين بعد الهزيمة السادسة في سبع مباريات : ستكون معجزة لكن يجب أن نقاتل معا. إذا قاتلت فإنك تملك فرصة واحدة لكن إذا لم تقاتل لن تملك فرصة. تزداد الثقة عند الفوز ولقد مر وقت طويل على ذلك.لكن الفريق يتدرب بشكل جيد وهذا يعني إيمانه بالفرصة.