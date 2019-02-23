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سرقة منزل داني ألفيش أثناء مشاركته أمام مونبيليه

المصدر: باريس - رويترز
ألفيش خلال مشاركته أمام مونبيليه
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ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية يوم السبت أن لصوصا اقتحموا منزل داني ألفيش لاعب باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم واستولوا على ساعات فخمة، بينما كان المدافع البرازيلي يخوض مباراة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبات ألفيش ثالث لاعب من سان جيرمان يتعرض للسرقة في الأشهر الأخيرة. وأضافت ليكيب أنه تم اقتحام منزلي إيريك مكسيم شوبو-موتينغ وتياغو سيلفا في نوفمبر وديسمبر الماضيين خلال خوضهما لمباريات.

واقتحم لصوص منزل ألفيش في نوي-سور-سين على مشارف باريس يوم الأربعاء الماضي أثناء لعبه أمام مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

كلمات دالّة

#ألفيش, #مونبيليه, #باريس سان جيرمان

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